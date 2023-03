Le secteur des soins de santé satisfait face aux nouvelles règles pour le port du masque

"La décision est positive, pour autant que les trois niveaux d'alerte soient connus de la population. C'est en effet un travail conséquent d'informer chaque patient des nouvelles règles en vigueur", a réagi le vice-président de l'Absym Luc Herry. "Nous proposons donc de mentionner le niveau de risque à la météo, comme on le fait déjà pour les allergènes ou la qualité de l'air."

Pour Gaëtan Mestag, vice-président du syndicat infirmier Union4U, les anciennes règles n'avaient plus beaucoup de sens. "La fin de l'obligation ne signifie pas la fin totale du port du masque. On continuera à l'utiliser dans les services plus sensibles, et lorsque l'on ne se sent pas très bien. Cette mesure permettra aussi de retrouver le contact qu'on avait perdu en couvrant son visage."