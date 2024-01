Le SLFP Cheminots ne prendra pas part à la grève annoncée sur le rail fin janvier

Le SLFP Cheminots, qui avait participé aux deux grèves de 48h de novembre et décembre dernier sur le rail, ne participera pas à la prochaine grève annoncée et prévue du 29 janvier au 1er février prochains, annonce le syndicat jeudi soir dans un communiqué, en précisant qu'il trouve cette action trop prématurée.

"Fin décembre 2023, lors de la Commission paritaire nationale, notre organisation avait clairement exprimé son souhait de reprendre un dialogue constructif et serein avec la direction des Chemins de fer belges en ce début 2024", précise le SLFP Cheminots.

Le syndicat, qui maintient ses revendications, affirme rester convaincu qu'il est plus judicieux "de laisser la porte du dialogue entrouverte et de tenter de rétablir une concertation sociale, ceci dans le but d'améliorer la situation professionnelle du personnel des Chemins de fer belges".