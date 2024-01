Le sprint messieurs d'Oberhof reporté de jeudi à vendredi à cause de la météo

"En raison des températures élevées, de la pluie et du vent prévu pour demain (jeudi, ndlr.), le sprint messieurs d'Oberhof a été déplacé au vendredi 5 janvier", a écrit l'IBU sur X (anciennement Twitter).

La journée de vendredi sera donc consacrée aux sprints messieurs et dames avant les poursuites messieurs et dames samedi. Les relais par équipes messieurs et dames sont prévus dimanche.