Le trafic maritime partiellement fermé à Gand-Terneuzen pour évacuer l'eau plus rapidement

Le trafic maritime est partiellement fermé jeudi à hauteur du complexe éclusier de Terneuzen afin d'accélérer l'évacuation de l'eau, a annoncé jeudi la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters, après une réunion avec ses collègues néerlandais. "Nous voulons évacuer le plus d'eau possible et le plus rapidement possible vers les Pays-Bas et l'Escaut occidental", a-t-elle déclaré.