Les Affaires étrangères belges recommandent d'éviter les grands rassemblements en France

Les Belges se trouvant en France "doivent être très vigilants (et) éviter les grands rassemblements et concentration de personnes", peut-on lire dans la dernière mise à jour de l'avis de voyage émis par le SPF Affaires étrangères. Cette adaptation, qui date de lundi, fait suite à l'élévation du niveau de la menace dans l'Hexagone au plus élevé ("urgence attentat").