Les députés britanniques votent pour le projet d'un Royaume-Uni sans tabac

En cas d'adoption définitive du texte, ces jeunes deviendraient la première génération sans tabac au Royaume-Uni, où le tabagisme est, selon le gouvernement, la principale cause de mortalité évitable. Il est responsable d'environ 80.000 décès par an et d'un cancer mortel sur quatre.

Lors du premier vote sur ce projet de loi mardi à la Chambre des Communes, 383 députés ont approuvé le texte, 67 votant contre. Parmi eux près d'une soixantaine de députés conservateurs, dont la ministre des Entreprises Kemi Badenoch et plusieurs secrétaires d'Etat.