Les duos Laaouej-Lalieux et Désir-Chahid, têtes des listes PS en Région et à la Chambre

Selon certaines sources internes au PS bruxellois, les actuels ministre-président Rudi Vervoort et secrétaire d'Etat régionale au Logement Nawal Ben Hamou sont annoncés pour occuper les troisième et quatrième places à la Région. Le nom du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, est, lui, cité pour occuper la quatrième place sur la liste pour la Chambre et tenter d'y décrocher un quatrième siège pour les socialistes dans la capitale.

Pour les élections fédérales, les socialistes bruxellois ont désigné un tandem féminin-masculin en haut de liste: Caroline Désir, élue députée fédérale en 2019 et actuelle ministre francophone de l'Enseignement, occupera la première place. Elle formera un duo avec l'actuel chef du groupe socialiste au parlement bruxellois et bourgmestre faisant fonction d'Evere, Ridouane Chahid.

Le reste de la liste devrait être connu en février 2024, selon les mêmes sources.

En ce qui concerne la liste régionale, la Fédération socialiste bruxelloise considère qu'"avec le duo très complémentaire" formé par Ahmed Laaouej et Karine Lalieux, "c'est un signal très fort qui est adressé par le PS bruxellois qui vise clairement la première place à Bruxelles en 2024 et brigue ainsi la ministre-présidence". Pour la Chambre, "c'est aussi la carte de la complémentarité que joue le PS Bruxellois au fédéral. L'actuel chef de groupe au Parlement bruxellois et bourgmestre d'Evere apportera son efficacité et sa pugnacité sur le terrain en soutien au leadership de Caroline Désir, dont la notoriété s'est largement amplifiée grâce à son poste ministériel".