Les Engagés veulent "renforcer la différence entre le chômage et le travail" grâce au "bonus bosseur": de quoi s'agit-il?

Ce bonus bosseur aurait donc pour objectif de "renforcer la différence entre le chômage et le travail", dit-elle. Il est d'un montant de 450 euros, afin de "motiver et donner envie d'aller travailler."

"C'est une injustice terrible, et c'est parfois un affront difficile à vivre pour toute cette classe moyenne qui travaille, de voir qu'il y a autant de personnes au chômage, de voir qu'il y a autant de personnes dont nous supportons le poids", poursuit Armelle Gysen.

D'où viendra cet argent?

Proposer 450 euros nets de différentiel pour tous les travailleurs, cela représentera beaucoup d'argent. Mais elle tient à rassurer: "Chez les Engagés, on ne se lance jamais au hasard et dans le vide, en faisant des effets d'annonce. On a remis un grand plan financier de réforme fiscale qui tient parce que toutes les réformes sont proposées ensemble. Ce plan a été validé par experts et économistes de renom. Et ce plan devrait rapporter autour de 42 milliards à l’état."

Elle ne connaissait pas la hauteur du déficit du budget fédéral. De nouveaux chiffres parus cette semaine montrent que le déficit sera de 45 milliards d'euros en 2029. Dès lors, où les Engagés comptent-ils aller chercher l'argent pour financer leur bonus bosseur? Là encore, elle a la réponse : "Il y a es tas de façons d'économiser de l'argent." Elle donne un exemple avec la TVA. "En Belgique, on bat des records de manque de recettes de TVA. Par rapport aux chiffres européens, la moyenne est de 6,9% de manque de recettes de TVA. En Belgique, on est à 14%, et ça représente un trou de 5 milliards."