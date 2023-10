Les nouveaux tarifs de stationnement d'Ixelles entachés d'illégalité, selon l'opposition

La hausse des tarifs de stationnement appliquée à Ixelles depuis juin dernier ne repose pas sur une base légale, a affirmé mercredi le chef de groupe d'Objectif XL , et membre des Engagés, Geoffroy Kensier. Celui- ci dit fonder son propos sur un courrier de la tutelle régionale qu'il a interrogée à ce sujet.

Du courrier de Bruxelles Pouvoirs Locaux adressé au conseiller communal daté du 10 octobre dernier, il ressort que rien n'obligeait la commune d'Ixelles à augmenter maintenant les tarifs de stationnement étant donné que son règlement-redevance du 24 mars 2022 a été établi pour les exercices 2022, 2023 et 2024, a précisé Geoffroy Kensier, dans un communiqué.

Or, Bruxelles Pouvoirs Locaux écrit dans son courrier: "Toutefois, tant que la commune n'a pas abrogé, ni modifié son règlement-redevance du 24 mars 2022, lequel a été établi pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les tarifs de stationnement qui y sont fixés restent d'application... Dans un souci de sécurité juridique et de transparence à l'égard des citoyens, Il est dès lors indispensable que la commune adapte expressément ledit règlement-redevance...", a souligné M. Kensier, estimant que l'on pourrait soulever la question de la légalité des redevances perçues depuis quatre mois.