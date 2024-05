Les recettes du précompte mobilier ont grimpé de 45% au premier trimestre

Les recettes du précompte mobilier ont grimpé au premier trimestre de 45% par rapport à la même période l'an dernier, ressort-il de données du SPF Finances révélées vendredi par De Tijd et L'Écho. La popularité des comptes à terme et obligations et la hausse des taux d'intérêt ont permis d'engranger presque 1,2 milliard d'euros durant les trois premiers mois de l'année.