L'état d'urgence déclaré aux Seychelles après une explosion et des inondations

L'archipel des Seychelles a déclaré jeudi l'état d'urgence et invité ses habitants à rester chez eux après une explosion dans un entrepôt d'explosifs et des inondations, selon un communiqué de la présidence.

L'explosion a eu lieu dans la zone industrielle Providence à Mahé, la plus grande île de l'archipel, et a causé d'énorme dégâts sur place et aux alentours, a ajouté la présidence sans plus de détails.

"L'aéroport international des Seychelles continue de fonctionner, tout comme les ferries de voyageurs entre les îles", a précisé de son côté le site de tourisme officiel Visit Seychelles sur X.

Connu pour ses plages paradisiaques très prisées des touristes internationaux, l'archipel des Seychelles, une ancienne colonie britannique, est composé de 115 îles et est le pays africain le plus riche en termes de produit intérieur brut par habitant selon la Banque mondiale.