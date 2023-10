"L'impact de Tozzi Green à Madagscar est mitigé", selon le cabinet de Caroline Gennez

Le résultat des projets agro-industriels menés à Madagascar par la société italienne Tozzi Green, en partie financés par la banque de développement belge BIO, sont "mitigés", selon le cabinet de la ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez, réagissant à la plainte déposée par plusieurs ONG devant l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'encontre de Tozzi Green.

Face à cette plainte, le cabinet de la ministre Gennez nuance d'abord le chiffre de 3,5 millions d'euros avancé par les ONG concernant le prêt belge accordé par la BIO à Tozzi Green. "Le montant original de 3,75 millions d'euros, accordé en 2019, a été revu à la baisse et réduit à 2,93 millions d'euros d'un commun accord avec le client", note la porte-parole de la ministre.

D'après les ONG à l'origine de la plainte, les activités de la société italienne, destinées à la production de maïs pour l'alimentation des volailles et à la transformation de plantations de géranium en huiles essentielles vendues à l'export, sont fortement contestées sur le terrain par les communautés malgaches.

Ensuite, le cabinet reconnait des résultats "mitigés" pour l'activité de Tozzi Green à Madagascar. "Certaines communautés sont réellement satisfaites, d'autres ne le sont pas. Il y a des résultats positifs, mais aussi des malentendus et des lacunes de la part du client."

"Des discussions constructives ont déjà eu lieu entre la banque de développement et les ONG", poursuit la porte-parole. "Lors de ces entretiens, la BIO a promis d'aborder un certain nombre de questions avec Tozzi Green et d'en assurer le suivi."

Le dossier est suivi de près, et il est primordial que les investissements de la BIO se fassent dans le respect des droits humains et du climat, conclut le cabinet de la ministre.