L'OCDE émet des recommandations pour les éventuelles crises sanitaires futures en Belgique

La Belgique a mobilisé d'importantes ressources humaines, financières, et techniques pour minimiser les impacts de la crise du Covid-19. Si certaines mesures ont porté leurs fruits, d'autres auraient pu être meilleures, ressort-il du rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) évaluant la réponse de la Belgique à la pandémie, présenté jeudi à Bruxelles par le Secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann.

Dans son rapport, l'OCDE recommande par exemple de renforcer l'anticipation et la préparation aux situations d'urgence en Belgique dans l'éventualité d'une crise future, en constituant notamment des stocks plus importants. Elle conseille également d'accroître la résilience du système de santé, mais aussi de donner la priorité au maintien des écoles ouvertes, de recourir plus largement aux mesures de liquidité (telles que les garanties de l'État) qui pourraient réduire la charge budgétaire, ou encore d'ajuster les conditions d'éligibilité au chômage temporaire.

L'analyse de l'OCDE permet de comprendre quelles mesures ont fonctionné et lesquelles n'ont pas fonctionné, pour qui et pourquoi, quatre ans après le début de la pandémie. La Belgique est le deuxième pays à inviter l'OCDE à évaluer ses réponses au Covid-19.