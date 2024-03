Luc Hennart, ancien juge et nouvel recrue du PS, plaide pour la fermeture des prisons: "Elles ne servent à rien"

Selon le Parisien, le détenu serait réveillé toutes les deux heures pour voir s'il ne s'est pas suicidé, et souvent fouillé nu. Revenant sur ces conditions, celui qui avait plaidé pour la dépénalisation du cocaïne, a réagi de manière virulente. "Ce qui se passe avec lui aujourd’hui est inacceptable. Si vous prenez la loi, on enferme et ça s’arrête là. Tout le reste n'est qu’une manière déguisée de se venger, peut-être".

Luc Hennart, ancien juge et nouvel recrue du PS pour les prochaines élections, était invité sur le plateau de nos confrères de LN24 ce mardi. Durant cet entretien, le juge est revenu sur les conditions de détention de Salah Abdeslam, conditions qui ont été révélées par Le Parisien et qui s'apparenteraient à "de la torture", selon son avocat Harold Sax.

L'ancien juge va même plus loin et plaide pour une pure et simple fermeture des prisons. "Il faut fermer les prisons. Ça ne sert à rien. La prison n’appelle finalement que la récidive et on déshumanise les détenus complètement".

Luc Hennart affirme être pour de l'encadrement en ce qui concerne les personnes condamnées.