Luc Hennart, ancien juge et candidat PS, estime qu'il faut "dépénaliser la cocaïne" pour lutter contre le trafic de stupéfiants

De nombreuses fusillades ont eu lieu à Bruxelles ces derniers jours, avec bien souvent un fond de trafic de drogues juste derrière. Les politiques se hâtent et tâtent le terrain pour essayer de résoudre ce problème.

"C’est une problématique générale. Il y a une dimension judiciaire, mais aussi santé et sociale. Il faut dépénaliser la cocaïne, oui et ce n'est pas un simple slogan, c'est aborder la question telle qu'elle est", explique-t-il. "Je crois que la Belgique agit depuis bien longtemps. Les prisons sont remplies de gens emprisonnés à cause de la drogue".