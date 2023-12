L'ULB marque une avancée majeure dans la compréhension et le traitement des leucémies

Des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles (ULB) ont marqué une avancée majeure dans la compréhension et le traitement des leucémies, ont-ils communiqué jeudi. Leur découverte s'appuierait sur le rôle insoupçonné d'un gène clef muté chez plus de 50% de la patientèle atteinte de cette forme de cancer du sang, qui touche l'ensemble de la population.

Les récents travaux du professeur et directeur du Laboratoire d'épigénétique du cancer de l'ULB, François Fuks, et son équipe, ont ouvert une nouvelle voie de recherche, reposant sur des thérapies anti-cancéreuses grâce à l'alphabet complexe de l'ARN (acide ribonucléique) messager. Ensemble, ils ont identifié "un nouveau lecteur de l'ARN, la protéine SRSF2, et lèvent pour la première fois le voile sur le rôle clef que joue la SRSF2 dans le développement des leucémies", est-il indiqué dans le communiqué.

Le gène SRSF2 est l'un des gènes les plus fréquemment mutés dans les leucémies, jusqu'à 50% dans certaines formes de la maladie. Les chercheurs "ont mis en évidence un mécanisme moléculaire conduisant aux leucémies insoupçonné", relève le communiqué. Ainsi, lorsque le gène SRSF2 mute, cela altère sa capacité à lire la modification méthylation de l'ARN (m5C), une lettre qui habille chimiquement l'ARN et joue un rôle essentiel dans la régulation des gènes. "Sa fonction de régulation des ARN messagers" est alors altérée.