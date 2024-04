L'Union des Francophones fédère DéFI, le MR, le PS et les Engagés en Brabant flamand

Selon Maxime Timmerman, la liste UF est plus qu'une simple liste symbolique. Elle est la seule à vouloir réellement défendre les intérêts de la périphérie bruxelloise qui sont continuellement mis à mal par les dirigeants nationalistes. En plus de la défense des droits linguistiques et du maintien des communes à facilités, ses représentants souhaitent porter des sujets tels que la mobilité, l'accès aux crèches, l'harmonisation des rythmes scolaires et d'autres sujets propres à leur région.

Le premier candidat suppléant est Frédéric Petit, bourgmestre MR de Wezembeek-Oppem. L'ex-bourgmestre non nommée de Crainhem, Véronique Caprasse poussera la liste des candidats suppléants.