L'Union syndicale étudiante demande la fin du partenariat entre l'ULB et Thales

Dans une lettre ouverte, l'Union syndicale étudiante (USE) et plusieurs signataires, notamment du corps académique et scientifique, demandent la fin du partenariat entre l'entreprise française d'électronique Thales et l'Université libre de Bruxelles, établi dans le cadre d'une formation en cybersécurité. Dans le contexte du conflit dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, la lettre dénonce les partenariats économiques établis par Thales avec des entreprises israéliennes d'armement.