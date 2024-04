Médiation à la Loterie nationale sur le comportement du CEO Jannie Haek

Une tentative de médiation se déroule depuis fin mars à la Loterie nationale. Elle concerne le CEO de l'entreprise publique, Jannie Haek, et un front syndical commun composé de la CSC, la CGSP et la CGSLB, qui l'accusent de "violence verbale" et de "consommation excessive d'alcool", écrivent samedi L'Echo et De Tijd. Le ministre de tutelle Vincent Van Peteghem (CD&V) a confirmé l'information.