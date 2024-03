MyID.be, le concurrent d'Itsme, envisage une action en justice contre le gouvernement

En novembre 2022, MyID.be était brièvement apparue sur les sites web gouvernementaux comme alternative à Itsme. Cependant, quelques jours plus tard, elle a été retirée, le Centre pour la Cybersécurité ayant cru déceler une faille de sécurité dans le système.

Le sujet revient sur le devant de la scène alors que Smart-ID, un autre acteur estonien, cherche à concurrencer Itsme, l'application de connexion populaire développée par un groupe de banques et d'opérateurs télécoms belges.

Depuis, MyID.be attend de pouvoir se reconnecter au Federal Authentication Service (FAS), la plateforme gérant les systèmes d'identification des sites web gouvernementaux. Selon Kris Vandermotten, directeur technique, plusieurs enquêtes ont démontré l'absence de vulnérabilités. Pourtant, "le gouvernement repousse sans cesse la relance de MyID.be, invoquant chaque semaine un motif différent", explique-t-il.

L'entreprise souhaite être opérationnelle pour la période de déclaration fiscale via Tax-on-Web, un des moments les plus importants de l'année sur le plan commercial. Elle a informé le SPF Stratégie et Appui (Bosa) qu'elle n'excluait pas d'entreprendre des actions en justice, même si l'objectif "reste d'être un partenaire de l'administration".

Pour l'instant, l'application n'est utilisée qu'au sein de quelques entreprises, pas encore par le grand public. "Toute cette histoire a nui à notre réputation", déplore M. Vandermotten, ajoutant qu''il était plus difficile de convaincre des clients de l'utilité de notre système".