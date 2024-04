Nel Broothaerts, nouvelle directrice générale de Child Focus

Le conseil d'administration de Child Focus a nommé, mardi, Nel Broothaerts, à la direction de Child Focus. Elle succède à Heidi De Pauw qui a souhaité, après 12 années actives à la direction générale de Child Focus, d'orienter sa carrière vers de nouveaux défis et de mettre ses compétences au service d'autres causes, indique mardi la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités,