"Nous avons dit à plusieurs reprises que nous étions ouverts à la collaboration" - Tellier

Cette dernière a effectivement envoyé un courrier à son homologue flamande le 24 février 2023. "Vos courriers des 30 janvier et 20 février me sont bien parvenus et ont retenu toute mon attention", y écrit-elle en soulignant que l'arrêté du gouvernement wallon fixant notamment les nouvelles normes et les modalités de la surveillance des zones de distribution d'eau "est toujours en cours de discussion".

"Je suis bien entendu ouverte à une collaboration entre nos administrations et les principaux producteurs d'eau concernant la gestion des PFAS dans l'eau potable en Belgique et à un échange des données sur les concentrations observées et les sites contaminés dès qu'elles seront objectivées", poursuit la ministre.

Son second courrier est daté du 26 juillet dernier. Le cabinet Tellier y redit qu'il participera "volontiers" à l'initiative de concertation proposée par la ministre Demir.