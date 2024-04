Pas d'accord au sein de la majorité sur l'amiante

Les partis de la majorité fédérale ne sont pas parvenus à un accord sur une solution en faveur des victimes de l'amiante, déplore mardi l'Open Vld dans un communiqué. L'information a été confirmée à d'autres sources. Une modification de la législation avant les élections n'est dès lors plus possible.

Le mois dernier, la commission des Affaires sociales de la Chambre avait une nouvelle fois rejeté une proposition de loi concernant les victimes de l'amiante de la députée Valerie Van Peel (N-VA). Ce texte permettait à ces personnes d'entamer une procédure contre une entreprise même si elles avaient reçu une indemnisation du Fonds amiante. Mais la N-VA n'avait reçu que le soutien des autres partis de l'opposition, à savoir le Vlaams Belang et le PTB.

Dans la majorité, Nahima Lanjri (CD&V) et Kristof Calvo (Groen) s'étaient toutefois abstenus. La députée CD&V avait déposé un amendement visant à faire la synthèse entre la proposition de loi de la N-VA et une autre proposition, déposée par les écologistes. Les verts, de leur côté, ont tenté de rassembler la majorité et d'obtenir un accord.