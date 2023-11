Patrimoine ASBL: le Parlement francophone bruxellois adopte la motion en conflit d'intérêt

Le point du projet de loi fédéral "fourre-tout" qui suscite l'opposition des Bruxellois francophones porte sur l'introduction d'un tarif progressif à la taxe sur le patrimoine des ASBL. Cette augmentation de taxe sur l'immobilier et les outils de production impactera négativement les Entreprises de Travail Adapté (ETA) déjà mal en point. Celles-ci ne bénéficieraient en effet pas d'une exemption de cette taxe, contrairement au secteur des soins. Cette mesure représenterait un coût supplémentaire de près de 3,5 millions d'euros pour leur secteur qui emploie 37.000 personnes en Belgique (dont 1.450 à Bruxelles).

Dans l'opposition, le MR s'est abstenu, non qu'il ne soit inquiet de l'impact du projet sur les ETA, mais parce que le procédé utilisé par la majorité PS-Ecolo-DéFI tend à "dévoyer" l'instrument de la motion en conflit d'intérêt dont la Cocof semble être devenue la "maison-mère, non sans risque", a dit le chef du groupe libéral Gaëtan Van Goidsenhoven.

Les Engagés ont souscrit à la motion qui n'aurait pas, selon eux, été nécessaire si au fédéral, la majorité dont font partie le PS et les Verts, comme le MR, avait soutenu les amendements proposés par l'élue humaniste Catherine Fonck pour exonérer non seulement les ETA, mais aussi d'autres ASBL à vocation sociale, culturelle et sportive.