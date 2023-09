Paul Magnette s'explique sur sa discussion avec De Wever sur l'avenir de la Belgique: il "transforme les choses"

Sur notre plateau, Paul Magnette nuance : "Non, De Wever transforme les choses. J'ai juste dit qu si un jour les Flamands s'en vont... Parce que moi j'en ai un peu ras le bol de ces nationalistes flamands qui disent sans arrêt qu'ils pourraient partir. Si vous voulez partir, faites un référendum! Que Monsieur De Wever et que l'extrême droite fassent un référendum."

Il justifie : "Moi, je suis convaincu que les Flamands diront qu'ils veulent rester en Belgique. Mais s'ils veulent partir, eh bien la Wallonie et Bruxelles feront encore une Belgique. Moi, je pense que ce lien est extrêmement fort et qu'on doit le garder et je suis convaincu que l'immense majorité ne voudra pas et voudra rester".

Interrogé sur un éventuel gouvernement avec la N-VA, Paul Magnette répond clairement : "Je veux un gouvernement sans la N-VA. C'est le MR qui veut un gouvernement avec la N-VA"