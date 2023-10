"Place aux enfants" part à la découverte des "acteurs invisibles de notre société"

"Place aux enfants" partira le 21 octobre prochain à la découverte des "acteurs invisibles de notre société", indiquent lundi les organisateurs de l'événement qui espèrent de cette manière faire la lumière sur les métiers de l'ombre et montrer ainsi l'autre facette de certains métiers.

Traditionnellement prévue le troisième samedi d'octobre, "Place aux enfants" est organisé par l'Association des provinces wallonnes (APW), les différentes provinces qui la composent et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof) et se décline dans de nombreuses communes de Wallonie et de Bruxelles.

Le 21 octobre, les jeunes citoyens de Wallonie et de Bruxelles, âgés de 8 à 12 ans, partiront donc à la découverte du "monde des adultes", s'approprieront ses espaces de travail et de culture où participeront concrètement à ses activités professionnelles.