Plus de 300 personnalités appellent au vote de la loi sur l'IVG avant les élections

Plus de 300 personnalités ont signé une carte blanche, publiée jeudi, qui appelle à l'adoption d'une "loi progressiste en matière d'IVG". Le texte exige que la proposition de loi sur l'avortement "qui attend depuis 2020 à la Chambre" soit votée avant les élections. Parmi les signataires de ce texte initié par la plateforme Abortion Right figurent la chanteuse Axelle Red, l'écrivaine Adeline Dieudonné ou encore l'humoriste Fanny Ruwet.

Avant la formation du gouvernement fédéral, le parlement avait échoué à voter une proposition de loi du PS, co-signée par sept partis. Le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang avaient formé un front pour empêcher qu'il soit approuvé. Afin de déminer le sujet, l'accord Vivaldi a imposé en octobre 2020 de trouver une solution consensuelle après la rédaction d'un rapport d'experts universitaires.

Ce document a été présenté à la Chambre il y a un an jour pour jour. Le rapport recommande d'allonger le délai légal pour pratiquer une IVG à 18 semaines (au lieu de 12 actuellement), d'abandonner les sanctions pénales pour les femmes qui avortent ou encore de supprimer le délai de réflexion de six jours entre la consultation médicale pratiquée en vue d'un avortement et l'intervention en elle-même.