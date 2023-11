Plusieurs organismes fédéraux récompensés pour leurs projets favorisant l'inclusion

Les onzièmes prix fédéraux de l'inclusion ont été remis le 14 novembre dernier à l'Office national de l'emploi (Onem), l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la Régie des Bâtiments, le SPF Stratégie et Appui (Bosa) et le SPF Justice pour des projets destinés à favoriser l'inclusion et la diversité au sein de l'administration fédérale. L'annonce a été faite vendredi par le Réseau Fédéral Diversité.

Parmi les lauréats, choisis par le groupe de travail diversité et inclusion lors d'un premier tour puis par les directeurs des ressources humaines de l'administration fédérale et des experts externes en inclusion lors d'un second, la Régie des Bâtiments et le SPF Bosa ont reçu à égalité le prix principal.

Le premier organisme a été récompensé pour son projet "Le handicap : en parler c'est bien, le comprendre c'est mieux !", destiné à sensibiliser son personnel aux enjeux de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le SPF Bosa a pour sa part reçu le prix pour ses procédures de sélection réservées aux personnes en situation de handicap.