Pour le MR, "il reste des chantiers"

Le libéral a cité en conclusion "une véritable reforme du marché du travail" ainsi qu'une "réforme fiscale ambitieuse et équilibrée". L'été dernier, cette réforme fiscale n'avait pas pu voir le jour en raison de divergences au sein de la Vivaldi. Le MR avait alors reproché à ses partenaires de coalition de vouloir financer une baisse de la fiscalité par d'autres taxes, notamment sur la consommation.

Le chef de groupe MR a consacré une grande partie de son intervention à la sécurité. À ce titre, les policiers recevront leur troisième augmentation de salaire un peu plus tôt que dernièrement annoncé.

Au 1er octobre 2023, les agents ont reçu 45% de l'augmentation salariale convenue dans l'accord conclu en janvier 2022 avec les syndicats SLFP et SNPS. Cet accord devait à l'origine entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Deux nouvelles augmentations étaient ensuite prévues en octobre 2024 (45%) et octobre 2025 (10%). La troisième et dernière augmentation aura lieu à la fin 2024, a décidé le gouvernement.