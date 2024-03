"Pour toujours au balcon": après "froussards" et "couillons", le bourgmestre de Liège tacle à son tour le PTB

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a estimé que le PTB n’a pas réellement l’intention d’exercer des responsabilités politiques. Alors que les élections approchent, le socialiste a remis en cause les intentions des membres du parti d’extrême gauche.

"J'ai négocié avec le PTB lors des dernières élections communales de 2018 et je peux vous dire qu'ils n'ont manifestement pas envie d'exercer des responsabilités parce que les conditions qu'ils mettent à participer au pouvoir sont toujours des conditions qu'on ne peut pas rencontrer. Et donc, c'est une façon déguisée de dire non", a assuré Willy Demeyer, invité ce jeudi matin dans la Matinale de Bel RTL.