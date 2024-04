Préavis de grève activé à la DAB de Liège: des actions envisagées à partir du 21 mai

"Il y a un manque de personnel, conséquence d'un absentéisme relativement important. Au sein de la DAB de Liège, il manque ainsi 18% de personnel, pour un taux d'absentéisme de 20% en plus au sein du service", explique Eddy Quaino de la CGSP. "Tout cela est lié à un phénomène de coordination de la planification entre la police fédérale, l'établissement pénitencier et la justice", ajoute le responsable syndical.

Conscient qu'il y a dans le chef des autorités une volonté de trouver une solution, le personnel de la DAB, qui s'occupe notamment du transfert des détenus lors des audiences au palais de justice, a lancé un nouvel ultimatum. "Une visite de travail est programmée le 16 mai, et on leur laissera encore 15 jours pour trouver des locaux à mettre à notre disposition. En ce qui concerne le personnel et la planification des différentes missions, on leur laisse jusqu'au 20 mai pour nous présenter des propositions concrètes pour diminuer la pression et la charge de travail", détaille Eddy Quaino.

Des actions sont envisagées à partir du 21 mai à Liège, ce qui pourrait avoir un impact sur la tenue du procès d'assises prévu ce jour-là.