Près de 20.000 visiteurs attendus au 11e Salon du Livre de Wallonie à Mons

La onzième édition du Salon du Livre de Wallonie à Mons aura lieu les 25 et 26 novembre, de 10h00 à 18h00. L'événement, organisé par l'association Mon's Livre, se tiendra au "Wallonia Conference Center Mons (WCCM)". Plus de 160 exposants, 400 auteurs et près de 20.000 visiteurs sont attendus au cours du week-end montois, consacré à la littérature francophone et au livre sous toutes ses formes. L'accès à l'événement sera gratuit.