Prix de l’énergie: le tarif social élargi va progressivement disparaître

Le tarif social avait été élargi en 2021 en raison de la crise du covid. D'ici la fin 2023, ce tarif va progressivement revenir à des modalités normales, donc basé sur le statut uniquement et non plus sur les revenus. Ce qui veut dire que seuls ceux qui bénéficient d'une indemnité ou d'allocations y auront droit et plus certains ménages à faibles revenus.

Selon l'économiste Philippe Defeyt, cette mesure va à l'encontre de deux préoccupations, pourtant affichées par le gouvernement fédéral :

"Il y a d’abord la volonté d’aider les gens sur base de leurs revenus et donc d’aider de la même manière tout ceux qui ont des petits revenus. On revient en arrière et on va aider les gens sur base d’un statut. Vous avez le statut ou pas ? Et donc vous avez droit ou pas au tarif social. Le deuxième problème, c’est que le tarif social bénéficie aussi à des petits salariés et à des indépendants avec des tous petits revenus et ces personnes-là vont perdre demain le bénéfice du tarif social, c’est absolument incompréhensible par rapport à cette volonté d’aider les gens qui travaillent et en particulier les gens qui travaillent et qui ont dur".