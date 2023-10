Propos racistes à l'encontre des Roms: Conner Rousseau présente ses excuses mais ne convainc aucun parti politique

Conner Rousseau est l'une des personnalités préférées des Flamands. Le président du parti socialiste flamand (Vooriut, ndlr) a néanmoins fait venir la presse, hier, à Saint-Nicolas, pour présenter à travers elle, ses excuses publiques. "A toutes les personnes que j'ai offensées ou qui se seraient senties offensées par mes propos, j'aimerais présenter mes excuses". Il a été entendu hier pendant 6 heures par la police fédérale de Gand. La nuit du 1er au 2 décembre, devant un café, il avait tenu des propos racistes envers les Roms. Propos enregistrés par la bodycam d'un policier. "Dans cette discussion, j'ai parlé de la frustration des gens du quartier. J'ai fait ça d'une manière incorrecte", a admis Conner Rousseau.

Conner Rousseau se plaignait des nuisances dans le quartier, mais reste vague sur les propos exacts qu'il a tenus. Les policiers ayant été témoins de la scène affirment qu'il a tenu des propos racistes envers les Roms et qu'il leur aurait recommandé d'utiliser plus souvent leur matraque à leur encontre. "Je n'ai pas dit ça littéralement, mais c'était quelque chose de cet ordre-là, a reconnu le président du parti socialiste flamand. Mais même si c'était sous l'emprise de l'alcool, ce qu'on voit clairement sur les images, ce n'est pas correct. J'ai commis une erreur et j'aimerais m'excuser pour ça ici et partout où ce sera nécessaire".