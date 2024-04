PS et Ecolo s'alignent sur la proposition des rectrices

Les partis PS et Ecolo ont décidé de s'aligner sur la proposition du Conseil des rectrices et des recteurs formulée la semaine dernière dans le dossier brûlant du décret Paysage. "Les étudiants doivent savoir à l'avance dans quel jeu ils jouent", a réitéré mardi le coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, sur La Première.

Une réunion cruciale se tient mardi après-midi en commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. PS et Ecolo avaient déposé il y a deux semaines une proposition de décret visant à amender le décret Paysage, et ce contre l'avis de leur partenaire de majorité, le MR. L'idée était de proposer un moratoire d'un an pour immuniser tous les étudiants des règles de finançabilité.

"Pendant deux ans nous avons demandé des données", a souligné M. Nollet. "Voyant les conséquences potentielles (divulguées par le journal Le Soir, NDLR), nous avons demandé un moratoire, en provoquant le débat public un peu plus qu'il ne faudrait", a-t-il admis.