Qualité de l'air: le gouvernement privilégie la sensibilisation

Le gouvernement fédéral privilégie désormais une approche volontaire et de sensibilisation. "Nous laissons ces débats difficiles s'apaiser", a indiqué mercredi le ministre même s'il regrette la "résistance" à l'égard de l'instauration d'obligations.

M. Vandenbroucke n'a pas l'intention de "laisser l'initiative s'éteindre. Selon lui, elle rencontre un grand soutien sur le terrain. En soutenant et sensibilisant les secteurs concernés, il espère conserver ce soutien et encourager la mise en oeuvre de mesures. "Un air frais et de qualité est incroyablement important. Un bon air ne se contente pas de repousser divers virus. Il est bénéfique pour la santé. Vous vous sentez tout simplement plus en forme", a-t-il fait remarquer.