Rapprochement entre Bruxelles et Oslo pour le transport et le stockage de CO2

Bruxelles et Oslo ont signé lundi un protocole d'accord pour faciliter le transport et le stockage du CO2 entre la Belgique et la Norvège, annoncent mardi le ministre fédéral de la Mer du Nord, et les ministres flamands et wallons de l'Énergie. Les fonds marins norvégiens présentent une très grande capacité de stockage de dioxyde de carbone, dont les émissions contribuent au réchauffement climatique.