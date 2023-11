Redevance kilométrique: l'UPTR incite les routiers à réclamer plus de 8 millions d'euros

Aucune base légale ne permettait de justifier la perception de la redevance kilométrique augmentée, entre le 1er juillet et le 21 septembre derniers, a affirmé jeudi la fédération de transporteurs routiers UPTR, en poussant ses membres à réclamer un remboursement.

Instaurée en 2016, la redevance au kilomètre parcouru des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sert à l'entretien du réseau routier. Elle a été augmentée le 1er juillet dernier sur base d'une décision de la Sofico, le bras financier de la Région wallonne pour les infrastructures.

Il s'agit pour la Sofico de financer des investissements stratégiques additionnels sur 2020-2026 et de rencontrer l'augmentation récente du coût des matériaux et de l'énergie. Ce faisant, la Wallonie disait suivre la Flandre (décision de juillet 2020), afin de générer des recettes additionnelles estimées à 40 millions d'euros par an.