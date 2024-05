Renaud Barral 8e et Julie Cooninx 16e à Paris en solo libre

Barral, 35 ans, a obtenu 110,9605 points et fini 8e sur 9 engagés. Le Colombien Gustavo Sanchez s'est imposé avec 204,0210 points devant le Kazakh Viktor Druzin (163,7189) et l'Américain Kenneth Gaudet (161,6187).

Chez les dames, Cooninx, 19 ans, a terminé 16e, sur 17 engagées, avec 112,9814 points. L'Autrichienne Vasiliki Alexandri (257,3939) s'est imposée devant l'Allemande Klara Bleyer (229,3499) et la Néerlandaise Marloes Steenbek (226,6250).

Cooninx a disputé trois autres épreuves dans la capitale française, pour sa première participation à une épreuve de Coupe du monde. Vendredi, elle a fini 18e, et dernière, du solo technique avec 133,6400 points. Là aussi, la victoire est revenue à Alexandri (253,7933). Cooninx et Lara Drijkoningen, 18 ans, ont terminé 24e (151,3067) du duo technique remporté par les Britanniques Kate Shortman et Isabelle Thorpe (260,0517).

Le duo belge a pris la 22e place, samedi, de l'épreuve libre avec 89,6752 points. Les Autrichiennes Anna-Maria Alexandri et Eirini-Marina Alexandri se sont imposées avec 265,9646 points.