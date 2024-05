"La Belgique existera toujours en 2030": le dernier Conseil des ministres sous le signe du bicentenaire

La semaine dernière, le gouvernement se réunissait pour la toute dernière fois durant cette législature, marquant ainsi la fin d'une période intense et mouvementée. Pour le Premier ministre Alexander De Croo, c'était l'occasion de réunir une dernière fois l'ensemble de ses troupes.

Des grandes crises

Durant ces quatre dernières années, le gouvernement a dû faire face à de nombreux défis, comme l'a souligné le Premier ministre : "On a eu la crise Covid, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, aujourd'hui Gaza et la Palestine. Malgré les crises successives, nous avons su faire des réformes attendues par le citoyen et répondre aussi aux besoins du citoye", précise Karine Lalieux (PS), Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale.