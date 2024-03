Schaerbeek: Le libéral indépendant Georges Verzin crée une liste "1030 Ensemble"

A ses yeux, les citoyens de la "cité des ânes" ont été "maltraités par l'écologie punitive d'Ecolo-Groen, par l'abandon de poste du bourgmestre Clerfayt et par la complicité de Cécile Jodogne (ndlr: bourgmestre faisant fonction) qui a relayé les dérives d'Ecolo, notamment en matière de mobilité et de stationnement". "Le plan good move imposé dans deux des trois mailles de la commune sans consultation des habitants a brisé la vie sociale des Schaerbeekois, a pénalisé lourdement les commerçants et a généré malpropreté et insécurité", a-t-il indiqué.

Selon M. Verzin, 1030 Ensemble est une liste citoyenne, d'inspiration libérale, humaniste et progressiste qui entend apporter sa pierre au renouveau démocratique et rétablir des liaisons entre tous les quartiers en remettant les voiries à double sens, là où c'est possible. Parmi d'autres objectifs, elle ambitionne de diminuer les tarifs de stationnement, d'organiser une gestion intégrée de l'espace public, de mettre sur pied un conseil consultatif des quartiers et d'"inscrire les citoyens au cœur des décisions".