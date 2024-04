Soins infirmiers: une cinquantaine de manifestants devant le siège de la FWB

A l'appel du syndicat autonome des infirmiers et aide-soignantes Union4U, une petite cinquantaine de personnes ont manifesté mercredi après-midi devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer la volonté des autorités de créer à l'avenir le métier d'assistant en soins infirmiers.

Dans ce débat, Union4U demande plus spécifiquement à la FWB de mettre un terme à la formation d'infirmières brevetées au profit de la seule formation d'infirmières formées en quatre ans dans l'enseignement supérieur. Pour rendre ce cursus -et donc le métier- plus attractif, le syndicat souhaite aussi que les stages prestés durant la 4e année de ces études soient dorénavant rémunérés.

Une délégation a été reçue au gouvernement. Les manifestants ont aussi prévu de rencontrer dans l'après-midi le ministre Alain Maron, compétent pour les maisons de repos en Région bruxelloise.