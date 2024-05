Trafic de drogue: "Ce qui préoccupe le citoyen, c'est le petit deal en bas de son immeuble", assure Maxime Prévot

Les fusillades à Bruxelles sont l'un des enjeux de cette élection. Pour Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, ces échanges de tirs ont lieu ailleurs dans le petit, notamment dans sa commune. "C'est un problème partout sur le territoire belge", affirmé le chef des Engagés. "Et c'est une de nos priorités, parce que très clairement, aujourd'hui, on doit renforcer la justice pour qu'elle dispose des moyens utiles pour pouvoir poursuivre les uns et les autres."

Souvent liées au trafic de drogue, la police judiciaire dont donc "dénicher les gros bonnets qui sont à la tête de ces réseaux", mais pas que. Maxime Prévot affirme que les inquiétudes de la population se situent également sur des cas bien plus concrets et plus proches de chez eux. "Mais ne perdons pas de vue, et je le constate comme bourgmestre sur le terrain, que ce qui préoccupe le citoyen, c'est au bas de son immeuble, dans la rue, dans son quartier, le petit deal qui se fait, le manque de pudeur, même maintenant, avec des prises de drogue qui se font au vu de tout le monde."