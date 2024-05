Élections 2024: plus de 130.000 convocations avec une faute d’orthographe envoyées à Liège

La ville a été sollicitée pour obtenir des explications, mais RTL info reste à ce jour sans réponse du directeur général de la ville. On ignore donc si une nouvelle convocation va être envoyée d'ici le 9 juin. Sera-t-elle rééditée, et si oui, à quel coût? En attendant, cette convocation deviendra sans doute une triste pièce de collection.

Une autre alerte nous signale qu'une faute s'est également immiscée à Seraing.

Rappel

Le 9 juin prochain, entre 8h et 14h, il s’agira de voter pour les élections régionales et communautaires (la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles nous concernant), qui sont organisées tous les 5 ans. Elles visent donc à élire les membres des Parlements régionaux et communautaires.