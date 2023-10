Solidaris salue le budget des soins de santé 2024, mais rappelle aussi les défis à venir

L'Inami a approuvé lundi le budget de l'assurance des soins de santé 2024 pour un montant global de 42,7 milliards d'euros, soit 2,6 milliards de plus qu'en 2023. Ce budget prévoit notamment près de 169 millions d'euros pour financer de nouvelles initiatives sur la base de trois priorités et "vise également à la conclusion d'accords tarifaires" avec les professionnels des soins de santé. Mais la mutualité voit plus loin.

"Le budget 2025 sera crucial pour plusieurs raisons", a souligné Solidaris. "La pénurie de personnel médical persiste et s'aggrave, augmentant les risques d'une médecine à deux vitesses." La mutualité insiste en outre sur la crise de la santé mentale, qui "demeure un défi majeur, remettant en question le fonctionnement de notre société et de notre système économique basé sur le productivisme", et sur le refinancement du secteur des soins à domicile. Enfin, elle réclame une vision globale de la santé.