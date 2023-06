STIB: La liste des comportements susceptibles d'amendes sensiblement renforcée d'ici 2024

Ainsi, l'interdiction de consommation d'alcool et de drogue - ndlr: à laquelle la STIB est de plus en plus confrontée sur une partie de son réseau souterrain - sera expressément prévue. On ne se contentera plus de l'état d'intoxication de la personne.

La mendicité et le colportage donneront également lieu à une amende (100 euros pour les 18 ans et plus; 50 pour les 16-18; 175 et 85 en cas de récidive, 250 et 125 en cas de deuxième récidive). Idem pour le fait d'occuper plus d'un siège par son comportement, et non par ses caractéristiques physiques.

Le titre de transport devra être validé sous peine d'amende administrative également. Refuser de soumettre son titre de transport et/ou sa carte d'identité sera passible d'une amende de 100 euros (50 pour les mineurs âgés de 16 et de moins de 18 ans ; 175 et 85 en cas de première récidive; 250 et 125 en cas de deuxième récidive). Idem pour le fait de cracher ou de faire ses besoins, fumer, ou faire usage, en l'absence d'urgence, de la commande de secours des portes, de l'alarme, voire d'arrêt des escalators.

Interdit aussi, le port de sac à dos ou de bagages, encombrants, odorants, de nature à blesser gêner ou incommoder les personnes. Il pourra en coûter de 175 à 500 euros pour un adulte (entre 150 et 250 euros pour un ado de 16-17 ans).