Touring demande un moratoire sur l'interdiction des véhicules Euro 5 à Bruxelles

L'organisation de défense des usagers de route souhaite une évaluation approfondie des impacts de l'interdiction des véhicules Euro5 et une mise à profit de ce report pour "élaborer des mesures d'accompagnement qui tiennent compte des réalités économiques, écologiques et infrastructurelles".

Pour elle, cette interdiction de circulation aura "des répercussions majeures sur les résidents de Bruxelles, rendant un quart des voitures diesel de la ville instantanément inutilisables".

Touring met en avant cinq raisons clés justifiant ce moratoire: économique, une obsolescence prématurée de véhicules "malgré leur faible émission grâce aux filtres à particules"; et la nécessité d'une transition plus harmonieuse vers les véhicules électriques (VE), en attendant une offre plus diversifiée et abordable. Elle avance aussi le pouvoir d'achat de nombreux citoyens; et une infrastructure de recharge des véhicules électriques, actuellement insuffisante.

"Ce moratoire est crucial pour assurer une transition juste et durable vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement, en phase avec les besoins et les capacités des citoyens", a dit encore Touring dans un communiqué.