Trouver une solution pour la diminution d'impôts des bénéficiaires du RMI

Le fait que la réforme fiscale sur laquelle travaille le gouvernement fédéral puisse accorder une réduction d'impôt aux chômeurs et aux travailleurs à bas salaire peut se produire dans des cas exceptionnels. "Mais cela n'a rien à voir avec l'objectif de cette réforme et nous devons trouver une solution technique à ce problème", a déclaré lundi le Vice-premier ministre et ministre des Finances Vincent Van Peteghem, interrogé par Radio 1.

Le ministre CD&V était invité à réagir aux vives critiques de son collègue de l'Open VLD Vincent Van Quickenborne.

Celui-ci avait averti dimanche que la différence entre le travail et l'absence de travail devrait être plus marquée en termes de revenus et qu'une réforme impliquant une réduction d'impôts pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du revenu d'intégration serait donc "très problématique".