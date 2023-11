Un arrêt sur six disparaîtra du nouveau réseau de De Lijn

La société flamande de transports De Lijn franchira une nouvelle étape début 2024 dans la mise en oeuvre de sa nouvelle vision en matière de mobilité, a-t-elle annoncé mardi. Les bus seront concentrés sur les lignes les plus fréquentées et le réseau comptera environ 16.400 arrêts, soit une baisse de plus de 3.000 (17 %).

"Nous suivrons beaucoup plus la demande et déploierons efficacement les ressources là où elles sont nécessaires", a expliqué la directrice-générale Ann Schoubs. L'accent est donc mis sur les lignes où la demande est forte. Les itinéraires seront optimisés : les bus circuleront souvent plus fréquemment, commenceront à rouler plus tôt et/ou plus tard.

Un arrêt restant sur quatre sera un "De Lijn Flex". Les bus ne s'y arrêteront pas de manière régulière, mais les trajets pourront être réservés par les voyageurs via une application, le site internet de la société ou un centre d'appels, dans un créneau entre 30 jours et 30 minutes avant leur voyage. Les tarifs pour ces trajets flexibles sont les mêmes que pour les réguliers.

La ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open VLD) a souligné "l'optimisation" du réseau et des temps de trajet. "S'il y a beaucoup d'arrêts, les bus doivent alors souvent s'arrêter et le temps de trajet est plus long. C'est moins attractif pour les voyageurs." En misant sur des temps de trajet plus courts sur les grandes lignes, elle espère attirer davantage de voyageurs. "Et dans les quartiers et les centres de villages, nous optons pour des solutions sur mesure", via le système de bus flexibles.