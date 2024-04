Un centre de dons pour Gaza ouvre ses portes à Saint-Josse-ten-Noode jusqu'au 11 mai

Un centre de dons pour Gaza a ouvert ses portes lundi dans la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode, à l'initiative du bourgmestre Emir Kir. Ce dernier souhaite apporter une contribution humanitaire au vu de la "situation inhumaine" que subit la population civile de l'enclave palestinienne. Le centre accueillera plusieurs types de donations spécifiques jusqu'au 11 mai prochain, à l'exception du dimanche 5 mai et des jours fériés du 1er et 9 mai.

L'appel aux dons concerne des "couvertures, des tentes, des kits d'hygiène, du lait infantile, des biberons, des serviettes hygiéniques, des couches-culottes, des kits de premiers soins et des denrées non-périssables", a expliqué la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Les vêtements et les chaussures ne sont pas acceptés.

Entre 09h00 et 18h00, le public pourra venir déposer des dons dans le centre situé au 1B de la rue du Mérinos, dans la salle "Sapiens".

"Nous concrétisons ici une demande qui émane des habitants et du secteur associatif devant la situation inhumaine que vit la population civile à Gaza: entre les bombardements massifs, la famine et les infrastructures médicales détruites", a commenté Emir Kir. "Les images qui nous arrivent sont insoutenables. Au nom de notre jumelage avec Al Aizaria en Palestine, de notre relation forte avec la fondation "Daughters for life" mais surtout de notre humanité, nous avons donc voulu agir", a ajouté le bourgmestre.

Par cette action, la commune réitère également son appel à un cessez-le-feu, "qui reste l'urgence absolue". "C'est peut-être une goutte d'eau dans un océan de souffrances, mais nous tenions à apporter notre contribution. Je remercie déjà les associations partenaires, les volontaires et les généreux donateurs", a conclu Emir Kir.